شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تنسحب من اتفاقية السماوات المفتوحة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، عن نيتها في الانسحاب من اتفاقية السماوات المفتوحة التي تضم 35 بلداً والتي تسمح بعمليات استطلاع جوية بطائرات غير مسلحة في أجواء الدول المشاركة فيها. Advertisements وأوضحت أمريكا أن روسيا انتهكت بنود الاتفاقية مرارا، فيما صرّح مسؤولون كبار بالإدارة الأمريكية بأن "الانسحاب سيتم رسمياً في غضون 6 أشهر بناء على شروط الخروج من الاتفاقية". يذكر أن المعاهدة تسمح لكل دولة عضو بأن تحلّق بطائرات استطلاع غير مسلحة فوق أراضي الدول الأخرى المشاركة في المعاهدة بعد فترة قصيرة من إبلاغ هذه الدول

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