شكرا لقرائتكم خبر عن هجمات إلكترونية على مئات المواقع إلإسرائيلية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القدس المحتلة – الوكالات: تعرضت مواقع إلكترونية إسرائيلية امس لهجمات إلكترونية في وقت متزامن، وظهرت على الصفحات الرئيسية لهذه المواقع صورمدينة تل أبيب وهي تحترق.

وتحدثت مديرية المواقع الإلكترونية الإسرائيلية عن «استهداف شركات خاصة، لكن الضرر كان سطحيا».

ولم تذكر المديرية عدد المواقع المستهدفة، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن العدد تجاوز الألف موقع وحساب بما في ذلك صفحات شركات كبرى.

وظهرت على المواقع المقرصنة عبارة «بدأ العد التنازلي لتدمير إسرائيل منذ زمن طويل».

كما ظهر رابط على هذه الصفحات يقود إلى شريط فيديو مفبرك عبر الكومبيوتر، ويظهر مدينة تل أبيب ومدنا إسرائيلية أخرى مشتعلة بعد سلسلة من الهجمات.

وترافقت الصور والفيديو مع توقيع «قراصنة المنقذين».

وجاء الهجوم عشية «يوم القدس» الذي يتم إحياؤه في آخر يوم جمعة من شهر رمضان. وقد دعت اليه إيران في الأساس للتعبير عن معارضة احتلال القدس من إسرائيل.

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في المقابل، تحتفل إسرائيل بيوم القدس على أساس أنه ذكرى توحيد المدينة بعد سيطرتها على القدس الشرقية عام 1967.

وقالت مديرية المواقع الإلكترونية الإسرائيلية أن هذه الهجمات تتكرر كل سنة مع اقتراب «يوم القدس».

وتأتي الهجمات هذه السنة على خلفية «حرب كلامية» بين إيران وإسرائيل على موقع «تويتر».

فقد غرد مرشد إيران الأعلى علي خامنئي الأربعاء قائلا إن إسرائيل تمارس «إرهاب دولة»، مضيفا إنّه منذ تأسيسها، يتصرّف «الصهاينة كأنهم ورم سرطاني ويحقّقون أهدافهم عبر ذبح الأطفال والنساء والرجال». وتابع «فلسطن ملكٌ للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية. الان الغاصب لا بدّ أن يضمحل». ومما قاله أيضا «إزالة إسرائيل لا تعني إزالة الشعب اليهودي؛ فلا شأن لنا بهم. هي إزالة ذلك الكيان الغاصب».

بالمقابل وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء تحذيرًا شديد اللهجة إلى إيران. وكتب على حسابه الرسمي على «تويتر» بالعبرية «عليه أن يعلم أنّ أيّ نظام يهدّد إسرائيل بالإزالة سيجد نفسه في خطر مماثل».

كما جاء الهجوم على مواقع إسرائيلية بعد أيام من تقارير عن مسؤولية إسرائيل عن هجوم على أنظمة الكومبيوتر في ميناء إيراني.

ودان وزير الخارجية الأمريكي التعليقات الإيرانية. وقال على «تويتر»، «تستنكر الولايات المتحدة تعليقات المرشد الأعلى خامنئي المثيرة للغثيان والمحرّضة على الكراهية والمعادية للسامية». وأضاف «لا مكان لهؤلاء على تويتر أو أي منصّة أخرى من وسائل التواصل الاجتماعي».

وقام بومبيو الأسبوع الماضي بزيارة لإسرائيل استغرقت ثماني ساعات، اتّهم خلالها إيران باستخدام مواردها «لإثارة الرعب» في وقت يواجه فيه شعبها فيروس كورونا المستجدّ.