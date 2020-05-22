شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مُخل على الملأ يهز سلطنة عمان في رمضان.. وتحرك عاجل للشرطة والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - هزَّ مقطع فيديو جنسي خلال شهر رمضان مبارك سلطنة عمان، فيما تحركت شرطة عمان السلطانية بعد أن تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

وأكدت شرطة عمان السلطانية، أنها أوقفت خمسة أشخاص، بينهم امرأة؛ بتهمة نشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمظهر يخدش الحياء العام، ويقلل من هيبة المجتمع العماني.

وأكدت شرطة عمان السلطانية على حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، أنه "تمت إحالة الخمسة إلى الجهات المختصة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

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وأظهر مقطع الفيديو الذي تسبب في حالة غضب واسعة بسلطنة عمان بعد أن انتشر على الملأ، عدد من الأشخاص يرتدون الزي العماني ويتحدثون بلهجة عربية تستخدمها الجالية الآسيوية.

وبدا أن أحد الأشخاص الذين يرتدون الزي العماني يمارس حركات جنسية مع امرأة بحضور زوجها، كما اقترحت المرأة على رجل آخر من المتواجدين بصحبتها الرقص له.

جدير بالذكر أن مقطع الفيديو التمثيلي لعدد من الرجال وامرأتين الذين ارتدوا جميعًا الزي العماني، تسبب بموجة استنكار واسعة بين العُمانيين؛ بسبب مضمونه المسيء، لا سيما خلال شهر رمضان.

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