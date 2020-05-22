شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: السعودية تعلن عن أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السعودية قبل قليل من مساء اليوم الجمعة أن غداً هو المكمل لشهر رمضان، وأن العيد يوم الأحد المقبل .
وتتحرى دول عربية وإسلامية، اليوم الجمعة، هلال شهر شوال، الذي يحدد بداية عيد الفطر المبارك
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