شكرا لقرائتكم خبر عن ‏عاجل: السعودية تعلن عن أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السعودية قبل قليل من مساء اليوم الجمعة أن غداً هو المكمل لشهر رمضان، وأن العيد يوم الأحد المقبل .

وتتحرى دول عربية وإسلامية، اليوم الجمعة، هلال شهر شوال، الذي يحدد بداية عيد الفطر المبارك