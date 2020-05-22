إب: مواطن يقتل 2 من أفراد أسرته إثر خلافات أسرية

أقدم مواطن على قتل اثنين من أفراد أسرته في محافظة إب، وسط اليمن، في ظل انتشار واسع للجرائم الجنائية في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.



وقالت مصادر محلية، إن شخصين قتلا برصاص مسلح في منطقة "مخر" بمديرية السبرة جنوب شرق محافظة إب، في خلافات أسرية.



وأضافت المصادر أن المدعو "صدام غانم السمان" أقدم على قتل شقيقه وزوج شقيقته في خلاف أسري لم تعرف تفاصيله، ولاذ بالفرار عقب الجريمة.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية فوضى أمنية زادت معها معدلات الجريمة والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة.



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