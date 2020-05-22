التحالف يقصف تحركات للمليشيا في مديرية الظاهر بصعدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 مايو 2020

الخليج 365 ـ صعدة



شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، 22/أيار/2020، غارات جوية على تحركات لمليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية استهدفت بأكثر من غارة تحركات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية الظاهر جنوب غربي المحافظة. ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.