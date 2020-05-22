شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى وجرحى حوثيون بقصف جوي للتحالف في محافظة مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 مايو 2020 الخليج 365 ـ مأرب

شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن. وقالت مصادر محلية إن مقاتلات التحالف شنت 13 غارة على مواقع للحوثيين في مديريتي مجزر ومدغل بالمحافظة. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي. وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع للمليشيا في محافظة الجوف القريبة.

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