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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صنعاء.. وفاة نائب وزير التخطيط في حكومة الحوثيين بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 مايو 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
أكدت مصادر في #صنعاء وفاة نائب وزير التخطيط في حكومة #الحوثيين غير المعترف بها ورئيس جامعة صنعاء السابق الدكتور أحمد دغار بفيروس #كورونا، في حين أعلن الحوثيون وفاته "إثر مرض عضال ألم به". هذا وتواصل المليشيا إخفاء الأرقام الحقيقية للوفيات بالفيروس رغم التفشي المرعب وعشرات الوفيات يومياً. واليوم قالت كالات الإغاثة الدولية إن #اليمن على شفير الهاوية والوضع مثير للقلق. وارتفع عدد الحالات المؤكدة التراكمية منذ 10 أبريل حتى اليوم إلى (193) حالة، بينها (33) حالة وفاة و(5) حالات تعافٍ.
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