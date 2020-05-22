التحالف يشن 12 غارة على مواقع وتجمعات للحوثيين في عاصمة الجوف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 مايو 2020 الخليج 365 ـ الجوف

شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، 22/أيار/2020، غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 12 غارة على مواقع وتجمعات للحوثيين في منطقة السخف التابعة لمديرية الحزم، مركز المحافظة. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الذي تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المديرية. وتشهد مختلف جبهات المحافظة مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمليشيا منذ أسابيع.

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