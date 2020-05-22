مصرع قيادات حوثية كبيرة في الضالع بقصف جوي "اسماء"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 مايو 2020

الخليج 365 ـ متابعات



لقت قيادات حوثية كبيرة مصرعها مع جميع مرافقيها وآخرين، بغارات جوية استهدفت خلالها مقاتلات التحالف العربي مواقع وتحصينات حوثية غربي منطقة الفاخر بمديرية قعطبة، محافظة الضالع. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية ان مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية استهدفت بعدة غارات جوية، مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، في "حبيل يحيى وحبيل عُبيد وحبيل السماعي، غربي وجنوب غربي منطقة الفاخر، غرب مديرية قعطبة. ووفق المصدر، قُتل ستة من كبار قيادات الميليشيا الحوثيةقيادات، التي كانت متواجدة اثناء القف الجوي لمقاتلات التحالف، بالاضافة الى عدد آخر من عناصر المليشيا. وأكدت المصادر ان بين ابرز القيادات الحوثية الصريعة "أبو علي السالمي، وينحدر من مديرية خولان محافظة صنعاء، وأبو محمد الدغيش، من محافظة عمران، وأبو جبريل وجيه الدين، من منطقة ميتم ـ محافظة إب،، وعدد من مرافقيهم، وجميعهم قتلوا بغارة جوية في حبيل عُبيد. وفي منطقة حبيل السماعي على محاذاة من حبيل عبيد، قتل بغارة ثانية القيادي الحوثي "أبو نجم الموشكي، وأبو أسامة الطيري، وكليهما من محافظة ذمار، وأبو أسد الزراري- من مديرية حزم العدين محافظة إب، وعدد آخر من مرافقيهم وعناصرهم. كما استهدفت المقاتلات تعزيزات حوثية اسفر عنها تدمير آليات عسكرية وعدد من التحصينات، مضافا لذلك مواقع وتحصينات تابعة لها.