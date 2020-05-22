مقتل قيادات وعناصر حوثية خلال مواجهات مع الجيش شرق ووسط اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 مايو 2020

الخليج 365 ـ صنعاء



قال مصدر عسكري ميداني، الجمعة، إن القياديين الحوثيين "المقدم: احمد صالح المعبوش، وعبدالكريم احمد قصبة"، والاخير مشرف احدى المجموعات المختصه بالاقتحامات، لقيا مصرعهم في جبهة ‎قانية الوهبية بمحافظة ‎البيضاء، وسط البلاد. يأتي ذلك بالتزامن مع مصرع قيادات أخرى مع مرافقيها وعدد من عناصر مجماميعها في ذات الجبهة بغارات جوية لمقاتلات التحالف. وبمحافظة الجوف شمالي البيضاء، شمال شرقي العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا، سقط عشرات القتلى والجرحى الحوثيين، وفقا لمصدر ميداني، خلال عملية تطهير نفذتها وحدات من "الحكومية" لقرية الخسف وجبل منصور وعدد من المواقع الواقعة شرقي مديرية ‎الحزم. وأفاد المصدر أن من بين قتلى المليشيا الذين تم الحصول على اسمائهم "خالد بن مبارك بن زايد غزال، ومحمد منصور بن ربزه، ومنصور بن محمد ربزه، ودارس بن حسين شبرين، وحافظ بن شايع، والوليد خالد عكشان، وعبدالله العابص"، وجرح آخرين بينهم "ناجي سعد ذعين، وزياد بن زايد غزال، ومنصور زايد غزال، ذياب علبان، ومحمد علبان".