شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 مايو 2020 الخليج 365 ـ رصد خاص:

رصد "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم الجمعة، 22/أيار/2020، والتي جاءت على النحو التالي: صنعاء الدولار 598.5 شراء 600 بيع Advertisements السعودي 157.9 شراء 158.1 بيع الدولار عدن 696 شراء 699 بيع السعودي 183 شراء 183.4 بيع

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