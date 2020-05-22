اختتام المرحلة الثالثة من الحملة التوعوية الميدانية للوقاية من كورونا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 مايو 2020

الخليج 365 - المهرة



اختتمت في محافظة المهرة المرحلة الثالثة من الحملة الميدانية للتوعية والتثقيف الجماهيري للوقائة فيروس كورونا والحميات والتي تنفذها إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمكتب الصحة والسكان بمحافظة المهرة في عموم مديريات محافظة المهرة.

وأوضح مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي بالمحافظة الأستاذ أمين حسن أحمد بأن الحملة تستهدف الحملة، الأحياء السكنية والأسواق العامة والمواقع الموبؤه بحمى الضنك وأماكن الأزدحام والتجمعات التي يتكاثر فيها البعوض الناقل للمرض.

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وأضاف أمين حسن، أن الحملة تضمنت وضع اللوحات الإرشادية والملصقات التوعوية وتوزيع المطبوعات وبرشورات على المواطنين وفي المواقع المستهدفة ، مؤكداً على استئناف الحملة بعد إجازة عيد الفطر المبارك وفق الخطط العملية التي أعدتها إدارة التثقيف الصحي بالمحافظة.

وأردفَ مدير إدارة التثقيف والإعلام الصحي،أمين حسن أحمد أن الحملة تهدف الى توعية وتثقيف المواطنين حول خطورة فيروس كورونا والحميات وطرق الوقائة منها وكيفية أتباع الأرشادات الصحية والأحترازية عن فيروس كورونا وحمى الضنك.

وأشاد أمين حسن، بجهود ودور منسقي التثقيف الصحي بالمديريات في عملية التوعية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر فيروس كورونا وحمى الضنك وأخذ الإحتياطات والإجراءات الإحترازية اللأزمة ، مشيراً إلى أهمية الدور المجتمعي في التوعية والتثقيف في أوساط المجتمع وتعريفة بطرق الوقاية من فيروس كورونا والحميات الفيروسية وآليات التخلص من البؤر ومسببات تكاثر البعوض الناقل لحمى الضنك.

وشكر، مدير التثقيف والإعلام الصحي السلطة المحلية ومكتب الصحة بالمحافظة على ما قدموه من دعم للحملة وتذليل كافة الصعاب والمعوقات التي تقف أمام تنفيذ الحملة التوعوية وجميع الجهود التي بذلت في سبيل أنجاح الحملة في الفترة الزمنية المحددة.