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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على أسعار الذهب في السوق اليمني لهذا اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 مايو 2020
الخليج 365 - خاص
تشهد أسعار الذهب في اليمن صباح اليوم الجمعة، استقرارا نسبيا في الأسواق ، وأبرزها سعر الذهب عيار 21 وأوقية الذهب، وجميعها مقابل الريال اليمني والدولار.
فيما يلي نقدم أسعار الذهب في الأسواق اليمنية داخل محلات الصاغة على النحو التالي.
الذهب عيار 24
235. 39 ريال
56.05 دولار
الذهب عيار 22
35.938 ريال
51.34 دولار
الذهب عيار 21
34.328 ريال 49.04 دولار
الذهب عيار 18
29.428 ريال
42.04 دولار
أوقية الذهب
1.220.100 ريال
1743 دولار
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