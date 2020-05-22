شكرا لمتابعة خبر عن بيان صادر عن اللجنة الأمنية في شبوة .. بشأن هجوم مليشيا المجلس الانتقالي على تعزيزات لقوات الجيش الوطني في أبين وسقوط ضحايا ( نص البيان) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بيان بشأن الهجوم الذي شنته مليشيا المجلس الإنتقالي المدعوم إماراتيا، على تعزيزات للجيش الوطني بمحافظة أبين (جنوب اليمن)، والذي أسفر عن استشهاد جنديين وتضرر دبابة تابعة للجيش.

وقالت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة في بيان لها، إن عصابة إرهابية مدعومة من الإمارات ويقودها قيادي بالقاعدة استهدفت قوات للجيش بمنطقة المحفد في محافظة أبين صباح الخميس.

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وأوضح بيان اللجنة الأمنية تفاصيل ما حدث قائلاً إن ; عصابة إرهابية مسلحة بقيادة القيادي في تنظيم القاعدة ناصر الشيبة الكازمي المدعومة إماراتياً بعمل كمين لقوات الجيش في منطقة المحفد بمحافظة أبين صباح هذا اليوم 21 مايو 2020م واستهدفت رتلاً عسكري وهو في طريقه إلى شقرة مما أسفر عن ستشهاد جنديين من أبطال اللواء 21 ميكا وجرح آخرين واحتراق قاطرة على متنها دبابة تتبع قوات الجيش.

وأضاف انه;تم مطاردة العصابة الإرهابية ولاذت بالفرار وواصلت القوة طريقها إلى شقرة"، مشيرا إلى أن اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة قررت ;التمركز بصورة مستمرة في مديرية المحفد وذلك بعد فشل قوات أمن محافظة ابين في تأمين المنطقة المذكورة.

وتابع البيان:"مع الأسف الشديد أن موقع الكمين لا يبعد إلا اقل من كيلو متر واحد من نقطة المحفد التابعة لأمن أبين والتي تفاجأت القوة المتجهه الى ابين بان النقطة المذكورة خالية تماما من اي تواجد أمني فيها.

وتجددت الأشتباكات، فجر الخميس، شرق مدينة زنجبار بعد تعثر جهود لجنة وساطة محلية لوقف القتال وفتح الطريق الدولي بين عدن وأبين، وتبادلت قوات الحكومة والانتقالي القصف المدفعي خلال الساعات الأولى من صباح الخميس.

وكانت قوات الجيش الوطني، قد أحرزت تقدماً مهماً، الإثنين الفائت، صوب الطريق الدائري المؤدي إلى مدينة زنجبار من الجهة الشمالية للمدينة، حيث تمركزت القوات الحكومية في مواقع بالقرب من منطقتي ;صرار; و;عبر عثمان; الواقعتين بالقرب من الخط الفاصل بين مدينة زنجبار ومدينة جعار مركز مديرية خنفر غرب المحافظة.