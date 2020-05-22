شكرا لمتابعة خبر عن حزب الإصلاح : يكشف موقفة الأخير .. بشان اتفاق الرياض بين الشرعية والانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف حزب التجمع اليمني للإصلاح، عن موقفه من تتفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيآ، برعاية المملكة العربية السعودية في الخامس من نوفمبر الماضي.

وأكد الحزب، على ضرورة عودة الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة للبلاد عدن، وتنفيذ اتفاق الرياض لحل الأزمة القائمة.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

Advertisements

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

واعتبر الحزب في بيان له، نشره على موقعه الرسمي، أن تنفيذ اتفاق الرياض يشكل حلا للأزمة، وعودة لتوحيد القوى حول الشرعية لإنجاز معركة استعادة الدولة.

وعبر الحزب عن ألمه جراء نشوء مليشيا خارج إطار الدولة، وتنفيذها أعمال تمرد وانقلاب على الدولة وحرف لمعركة التحرير وأهداف التحالف العربي، (في إشارة للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا).

ودعا حزب الإصلاح، إلى أن تكون مدينة عدن نقطة انطلاق لبناء اليمن الاتحادي، ولملمة جهود كل القوى الوطنية.

وقال إن الوحدة اليمنية جاءت تتويجا لجهود ونضالات كبيرة بذلها الشعب اليمني وقواه الوطنية، ما حدث من أخطاء لا ينقص من أهمية الوحدة ولا يقلل من ضرورتها.

وشدد الحزب، على أن صيغة الدولة الاتحادية كفيلة بمنح الأقاليم في أنحاء البلاد حقوقها الكاملة.

ولفت إلى من محاسن الأقدار أن تتزامن ذكرى الوحدة اليمنية مع ذكرى تحرير عدن من مليشيا الحوثي في العام 2015، والتي سطر ملاحمها رجال المقاومة من أبناء عدن وفي مقدمتهم قيادات وكوادر الحزب.