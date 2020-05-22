شكرا لمتابعة خبر عن ترامب : يبعث رسالة للرئيس هادي .. ويتحدث عن حل دائم وعاد .. وهذا نص ماورد فيها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس 21 مايو/أيار، إنه يتطلع إلى حل عادل ودائم لأزمة اليمن.

جاء ذلك في رسالة وجهها ترامب للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مهنئا إياه بمناسبة العيد الثلاثين لاعلان الوحدة اليمنية.

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وبحسب وكالة ”سبأ“، فان هادي تلقى برقية تهنئة من ترامب قال فيها: ”نيابة عن شعب الولايات المتحدة الأمريكية أتقدم إليكم وعبركم إلى الشعب اليمني، بالتهاني بمناسبة احتفالكم بالعيد الثلاثين ليوم الوحدة الوطني“.

وأضاف ترامب: ”تقدر الولايات المتحدة الشراكة القائمة بين حكومتينا، كما نقدر جهودكم لتحقيق السلام“.

وتابع مخاطبا هادي: ”بالعمل معا، نتطلع إلى تحقيق حل عادل ودائم باليمن“.