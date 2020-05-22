شكرا لمتابعة خبر عن اخيرآ : بن دغر يخرج عن صمته ويعلن لن نرضى بغير وطن موحد كيف ماكانت نتيجة الحرب التي تشهدها اليمن اليوم .. ويحذر مما بعد انفصال الجنوب وسقوط الجمهورية والوحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مستشار رئيس الجمهورية، الدكتور احمد عبيد بن دغر، إن اليمن حكومة وشعبا لن يرضى بغير وطن موحد كيف ماكانت ‏نتيجة هذه الحرب التي تشهدها اليمن اليوم.

وكتب في سلسلة تغريدات له على تويتر: يكفي أن تجمعنا الوحدة في صيغتها الاتحادية الجديدة فلا نرضى بغير وطن موحد كيفما كانت نتيجة هذه الحرب، أو الحروب، نعم يكفي أن نرفض التقسيم اليوم وغداً ونرفضه أبداً، فذلك يعني أننا نرفض الاستسلام والخضوع للأمر الواقع.

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وحذر مستشار رئيس الجمهورية من سقوط الجمهورية اليمنية، وانفصال جنوب اليمن عن شماله قائلا: ما بعد سقوط الجمهورية والوحدة سوى بؤس وألم أشد وأنكى.

وأضاف؛ ‏هناك طريق واحد لنستعيد حقنا في البقاء شعب وهوية ودولة واحدة،وهو أن نرفض التقسيم، وفي خضم رفضنا للتقسيم نفكر ملياً في خيار البقاء في دولة اتحادية، هي مشروعنا جميعنا، معظمنا ساهم في صياغته، بقاء اليمن موحداً كفيل بتصحيح الاختلالات كلها. بما فيها تلك التي قد تورثنا إياها هذه الحروب.

وتابع، ‏لا نقبل سفك الدماء لكي نحتفل..لن نحتفل وهناك من يرى في احتفالنا بالذكرى الخمسين للاستقلال مشكلة.. لتعود القوات المسلحة إلى مواقعها.وعلى المتقطعين أن يدركوا أننا لا نرغب في المواجهة مع أحد أي حد.شعارنا الحوار ومراعاة الوضع العام،هناك عدو أمامنا وفي أوساطنا عدو آخر.يقتل للقتل فقط.

وأشار إلى أن اليمن بدون الوحدة، ‏سيبقى في متاهات التعصب المذهبي والمناطقي، من حرب لأخرى، ومن انقلاب لآخر، وأكد ان تمرد جماعة الحوثي بدعم إيراني، يؤسس لعبودية جديدة، وتعصب مناطقي، متعدد الوجوه والأشكال، يكرس الفرقة، وإرهاب يقوض الاستقرار، وصنيع يخدم الحوثيين وإيران.