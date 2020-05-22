شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على النظارة الحديدية التي صنعها طفل يمني .. وألهمت الآلاف واشعلت الإعلام ومواقع التواصل ووصل سعرها ما يعادل 4 آلاف دولار أميركي خلال ساعات (تفاصيل مثيرة للغاية) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نظارة حديدية لطفل يمني تلهم الآلاف.. إنها ؤ

تحولت "نظارة" حديدية عادية صنعها طفل يمني نازح، إلى قصة إنسانية ملهمة بعد عرضها في مزاد إلكتروني كان يقتصر في البدء على مساعدته وأسرته لشراء ثياب عيد الفطر القادم.

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لكن النظارة الفقيرة وفي تفاعل غير متوقع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد نحو 27 ساعة من عرضها للبيع في مزاد علني إلكتروني، وصل سعرها إلى مليونين ونصف المليون ريال يمني أي ما يعادل 4 آلاف دولار أميركي.

وعلى الرغم من أن النظارة المعروضة للبيع ليست سوى نظارة بسيطة من الحديد العادي، إلا أنها حملت لمسة طفولية إنسانية. فقد صنعها "محمد"- وهو طفل ينزح حاليا مع أسرته بمحافظة مأرب (شرقي اليمن) بسبب الحرب التي أشعلتها جماعة الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر العام 2014م.

كسوة العيد

وجاءت فكرة المزاد الإلكتروني عبر المصور الصحافي اليمني عبدالله الجرادي، الذي أعلن مساء الاثنين، عن عرض نظارة الطفل النازح للبيع من أجل مساعدته وأسرته لشراء ثياب عيد الفطر القادم. وكتب الجرادي في حسابه على "فيسبوك": "الطفل محمد، نازح بسبب الحرب، التقيناه اليوم وأهدانا أغلى ما يفخر به أمام أصدقائه، وهي (النظارة) التي صنعها بيديه، مقابل أن نصوره".

كما قال عبر منشوره إن فكرة عرض هذه النظارة للبيع في المزاد، تهدف إلى مساعدة الطفل واثنين من أصدقائه في شراء كسوة العيد، بالقيمة التي سيحصل عليها من المزاد.