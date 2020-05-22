شكرا لمتابعة خبر عن فيروس كورونا .. يقضي على قيادات حوثية كبيرة واكاديميين منهم رئيس جامعة صنعاء (الاسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر طبية عن وفاة قيادات كبيرة في الدولة بينهم اكاديميين منهم رئيس جامعة صنعاء السابق ونائب عميد كلية التربية في الجامعة نفسها وشيخ قبلي في يوما واحد بعد إصابتهم بفيروس كورونا رغم تكتم الحوثيون عن سبب الوفاة .

وقالت المصادر لـ المشهد اليمني اليوم الجمعة، إن الدكتور أحمد دغار نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس جامعة صنعاء ونائب عميد كلية التربية في الجامعة نفسها الدكتور عبد الباقي النهاري توفوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا وسط تكتم جماعة الحوثية عن سبب الوفاة .

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وأضافت المصادر، أن هناك عشرات الحالات المصابة بفيروس كورونا أغلبها لقيادات حوثية بينهم ستة وكلاء وزارات مازالوا يعانوا من إصابتهم بفيروس كورونا .

هذا وأفادت المصادر وفاة الشيخ القبلي عبد الكريم يحيى السيلي أحد مشائخ عمران بالإضافة إلى العشرات والذي تم إعلان وفاتهم بأمراض أخرى وسط إصرار المليشيا على التكتم عن وباء كورونا والذي سيساعد في تفشي المرض .

الجدير ذكره أن بداية إنتشار كورونا كانت لعشرات الحوثيين العائدين من إيران منذ أكثر من شهرين رغم التكتم وعزلهم في مستشفيات خاصة والانتظار لحين صول حالات مصابة من مناطق الشرعية لتحميلها مسؤولية نشر المرض في ظل غباء يعصف بجماعة الحوثي والتي تقوم بتسيس المرض رغم اعتراف دول العالم الكبرى عن عجزها في مواجهته .