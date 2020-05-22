شكرا لمتابعة خبر عن بعد تقدم كبير للجيش الوطني .. الحوثيون يحشدون عدد من المقاتلين التابعين لهم في العاصمة صنعاء خوفا من سقوط محافظة الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - جابت العديد من العربات التابعة لجماعة الحوثي منذ الصباح الباكر للعديد من القرى في مديريات محافظة صنعاء لنقل المقاتلين التابعين لهم إلى العاصمة صنعاء تمهيدا لنقلهم إلى محافظة الجوف .
وقالت مصادر محلية اليوم الجمعة،
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ان سيارات حوثية جابت العديد من قرى مديريات محافظة صنعاء منذ الصباح الباكر لنقل المقاتلين التابعين لهم إلى العاصمة صنعاء .
وأضافت المصادر أن الحوثيين وجهوا المشرفين التابعين لهم على مستوى المديريات والقرى في محافظة صنعاء لتجهيز المقاتلين وجميعهم إلى منازل المشرفين ونقلهم للعاصمة صنعاء ثم إلى محافظة الجوف .
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة جائت من الحوثيين بهدف الحفاظ على محافظة الجوف خوفا من السقوط الوشيك بعد نفاذ العدد من العناصر الحوثية نتيجة للمقاومة الشديدة .
ووضحت المصادر أن جماعة الحوثي تخشى سقوط محافظة الجوف وخاصة بعد فقدانها للمئات من عناصرها وهو ما يعني ضياع تضحياتهم وتبخرها في الرمال .
هذا ويرفض إقليم سبأ تواجد جماعة الحوثي عليه وهو ماجعل جماعة الحوثيون تفقد عناصرها والسعي للتعزيز بعناصر جديدة وسط إصرار جماعة الحوثي على إبادة جميع عناصرهم ثم السقوط الحتمي .
وبحسب مصادر إعلامية فإن الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية المعززة تقدموا يوم أمس بخطوات متسارعة نحو مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف وتم إبادة أكثر من 20 حوثي وإصابة العشرات .
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