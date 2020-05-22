شكرا لمتابعة خبر عن بعد تقدم كبير للجيش الوطني .. الحوثيون يحشدون عدد من المقاتلين التابعين لهم في العاصمة صنعاء خوفا من سقوط محافظة الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جابت العديد من العربات التابعة لجماعة الحوثي منذ الصباح الباكر للعديد من القرى في مديريات محافظة صنعاء لنقل المقاتلين التابعين لهم إلى العاصمة صنعاء تمهيدا لنقلهم إلى محافظة الجوف .

وقالت مصادر محلية اليوم الجمعة،

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ان سيارات حوثية جابت العديد من قرى مديريات محافظة صنعاء منذ الصباح الباكر لنقل المقاتلين التابعين لهم إلى العاصمة صنعاء .

وأضافت المصادر أن الحوثيين وجهوا المشرفين التابعين لهم على مستوى المديريات والقرى في محافظة صنعاء لتجهيز المقاتلين وجميعهم إلى منازل المشرفين ونقلهم للعاصمة صنعاء ثم إلى محافظة الجوف .

وأكدت المصادر أن هذه الخطوة جائت من الحوثيين بهدف الحفاظ على محافظة الجوف خوفا من السقوط الوشيك بعد نفاذ العدد من العناصر الحوثية نتيجة للمقاومة الشديدة .

ووضحت المصادر أن جماعة الحوثي تخشى سقوط محافظة الجوف وخاصة بعد فقدانها للمئات ‏من عناصرها وهو ما يعني ضياع تضحياتهم وتبخرها في الرمال .

هذا ويرفض إقليم سبأ تواجد جماعة الحوثي عليه وهو ماجعل جماعة الحوثيون تفقد عناصرها والسعي للتعزيز بعناصر جديدة وسط إصرار جماعة الحوثي على إبادة جميع عناصرهم ثم السقوط الحتمي .

وبحسب مصادر إعلامية فإن الجيش الوطني ورجال المقاومة الشعبية المعززة تقدموا يوم أمس بخطوات متسارعة نحو مديرية الحزم عاصمة محافظة الجوف وتم إبادة أكثر من 20 حوثي وإصابة العشرات .