شكرا لمتابعة خبر عن بيان لـ’’شركة النفط’’ في العاصمة الموقتة عدن تنعي وفاة عدد من كوادرها واقاربهم خلال شهر رمضان (الاسماء والصور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في بيان نعي منشور بموقع قسم اعلامها ، نعت قيادة فرع شركة النفط في العاصمة عدن وبالاصالة عن نفسها وعن كافة كوادرها وجميع عمال وموظفي الشركة ، بوفاة عدد من موظفيها خلال شهر رمضان الفضيل . وجاء في بيان النعي : جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد (( البقاء لله )) قال تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم . بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره يتقدم كافة عمال وموظفي وكوادر وقيادة شركة النفط في عدن بخالص العزاء وعظيم المواساة إلى أسر وكافة ذوي الزملاء والزميلات الاعزاء الذين توفاهم المولى عز وجل خلال شهر رمضان المبارك وهم كل من : Advertisements 1 - الزميلة الفاضلة (سعاد عيدروس ) والموظفة بالإدارة المالية . 2 - الزميل الفاضل (فضل يحيى اليهري) الموظف في إدارة النقل . 3 - الزميل الفاضل (عيدروس خالد) موظف مؤهل للمعاش التقاعدي . 4 - الزميل الفاضل (عبدالحكيم السلامي) مشرف إداري في إدارة المحطات . 5 - الزميلة والام الفاضلة ( فريدة حسن قراوي ) رئيسة قسم الإتصالات ( التحويلة ) . 6 - الزميل (وليد عبدالحفيظ) رئيس قسم بوابة منشأة سهيل النفطية 7 - الزميل ( محمد عبده الحناني) عامل تموين بمحطة الحدائق - دار سعد - كما تقدمت الشركة ايضا بخالص العزاء وعظيم المواساة لكل من : 1 - الزميل والموظف المتقاعد / عزيز جرجره ، بوفاة (( زوجته )) والدة الموظف / حامد عزيز جرجره . 2 - الاخ والزميل الفاضل / علي عبده - مدير ادارة المحطات ، بوفاة (( شقيقته )) . 3 - الاخ والزميل الفاضل / م. ايهاب زكي مرشد - مدير ادارة النقل ، بوفاة (( عمه )) شقيق والده م. نبيل مرشد . 4 - الزميلة الفاضلة / م. ليناء شائع - رئيسة القسم الانشائي بالادارة الفنية ، بوفاة (( والدتها )) . 5 - الزميلة الفاضلة / نور مخير - نائبة رئيس قسم الرعاية الطبية ، وشقيتها الزميلة الفاضلة / انتصار مخير - الموظفة في ادارة المستودعات ، بوفاة (( شقيقهم )) . 6 - الزميلة الفاضلة / منيه الشوافي - الموظفة بقسم السكرتاريه ، وذلك بوفاة (( والدتها )) . سائلين المولى عز وجل بان يتغمد أرواح الفقداء الطاهرة جميعا بواسع الرحمة والمغفرة وان يسكنهم فسيح جناته وان يلهم كافة اهلهم وذويهم الصبر والسلوان و" انا لله وانا اليه راجعون " . --------------------------- # عن الاسيفون : --------------------------- ( ١ ) أ. انتصار عبدالله العراشة - المدير العام لشركة النفط - عدن ( ٢ ) م. فضل منصور المداري - نائب المدير العام للشئون الفنية والتجارية . ( ٣ ) م. جمال سلوم - نائب المدير العام للشئون المالية والادارية .

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