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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو.. الرئاسية اليمنية تطالب الحكومة بسرعة الانسحاب من اتفاق الرياض

دعا نائب رئيس مجلس النواب اليمني ومستشار الرئيس عبدربه منصور هادي، عبدالعزيز جباري، الحكومة اليمنية الشرعية، إلى وقف الالتزام باتفاق الرياض.

دعوة جباري جاءت على خلفية تسريبات تؤكد أن هناك تسمية لرئيس حكومة يمنية جديدة "بإرادة غير يمنية".

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وقال جباري على حسابه في " تويتر" : "إذا صحت الأخبار المسربة بخصوص ما يسمى بملحق لاتفاق الرياض وفرض وتسمية رئيس حكومة جديدة بإرادة غير يمنيه.. فخيرا للرئيس ونائبه وللشعب اليمني الانسحاب من المشهد السياسي بدلا من البقاء المذل".

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن السعودية بصدد الموافقة على تعديل آلية تنفيذ اتفاق الرياض، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تلبية لمطالب المجلس الانتقالي على حساب الحكومة الشرعية في اليمن، بما في ذلك من خلال تفعيل عملية تشكيلة حكومة كفاءات جديدة.

وفي 5 نوفمبر الفائت، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي اتفاق الرياض الذي نص على تقاسم السلطة بينهما، لكن آلية التنفيذ تعثرت خاصة بعد إعلان الانتقالي الإدارة الذاتية للجنوب اليمني يوم الـ25 أبريل الفائت.

إعلان الانتقالي رفضته الحكومة اليمنية معتبرة إياه انقلاباً على اتفاق الرياض، وقد تسبب في تجدد المواجهات بين القوات الحكومية والانتقالي في كل من محافظتي أبين وسقطرى.