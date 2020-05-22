شكرا لقرائتكم خبر عن نقل رئيس الشيشان إلى مستشفى بموسكو بشبهة الإصابة بكورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشارت مصادر طبية إلى نقل رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف بالطائرة إلى موسكو، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا المستجد. Advertisements وأوضحت المصادر:" قديروف الآن تحت إشراف الأطباء وحالته الصحية مستقرة ". ودارت شكوك بشأن إصابة قديروف بفيروس كورونا المستجد، وأنه تم نقله إلى عيادة في موسكو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقل رئيس الشيشان إلى مستشفى بموسكو بشبهة الإصابة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.