شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : مسول في الشرعية ينشر بنود اتفاق الرياض2 عقب وصول عيدروس الزبيدي الى السعودية (صورة +نص الاتفاق) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر وكيل وزارة الشباب والرياضة مانع المطير بنود اتفاق الرياض2 عقب وصول رئيس المجلس الانتقالي الى السعودية يوم الاربعاء.

وحسب ما نقله المطيري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي عن مصادر مطلعة بالاتفاق الذي جرى بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي برعاية دول التحالف بإضافة فقرات جديدة تساعد بالدفع لتنفيذ اتفاق الرياض1.

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واشارت مصادر ان هناك بوادر اتفاق على ملحق تنفيذي لإتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي وذلك كالتالي :

وفقا لنصوص إتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية في الجمهورية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الموقع في الرياض بتاريخ 5نوفمبر 2019م

وحرصا من الطرفين على تنفيذه وتخطي كافة المعوقات التي اعترضت طريقه وفقا للتزمين المنصوص عليه وحرصا من الطرفين على ايقاف كل التداعيات بينهما على كافة الاصعدة ومواجهة الانقلاب الحوثي ومايحدق باليمن من ازمات وكوارث واوبئة وتلبية احتياجات المواطنين من خدمات وسلع وادوية ومرتبات .. وغيرها من الاستحقاقات الملحة للشعب اليمني بما في ذلك مواجهة جائحة فيروس كورونا ، اتفقا الطرفان وباشراف مباشر من دول التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية على تنفيذ مايلي :

أولا / الوقف الفوري للقتال الدائر في محافظة أبين بين القوات التابعة للحكومة الشرعية والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ، والافراج عن الاسرى لدى الطرفين واعتبار من سقط في الاشتباكات الاخيرة شهداء ومعالجة الجرحى على نفقة الحكومة .

ثانيا/ إنسحاب الوحدات العسكرية لكلا الطرفين الى مواقعها السابقة وفقا لما نص عليه إتفاق الرياض1 خلال مدة أسبوع من التوقيع على هذا الاتفاق .

ثالثا / يتم اعادة إنتشار وتموضع الوحدات المحددة بملحق هذا الاتفاق على الجبهات والموقع المحددة قرين كل وحدة عسكرية بكامل قوتها البشرية وعتادها القتالي خلال أسبوع يبدأ من اليوم التالي لانتهاء انسحاب الوحدات الى مواقعها السابقة وفقا للبند (ثانيا) أعلاه .

رابعا/ يتم تشكيل حكومة كفاءات برئاسة الدكتور معين عبدالملك خلال مدة 15يوما من التوقيع على هذا الاتفاق وفقا للعدد والشروط المنصوص عليها في إتفاق الرياض1 ويحدد المرفق حصة المجلس الانتقالي في الحكومة الجديدة وفي المواقع القيادية الاخرى التي حددها اتفاق الرياض1.

خامسا/ يتم ترتيب أوضاع القيادات المستثناة وفق اتفاق الرياض 1 في المواقع القيادية المناسبة وفقا لدرجاتهم ومؤهلاتهم وتخصصاتهم .

سادسا / يتم التشاور في الامور المطلوب التشاور عليها وفقا لما نص عليه إتفاق الرياض1 وعند الاختلاف يحق لرئيس الجمهورية اتخاذ القرار المناسب بشأنها بعد التشاور مع من يراه .

سابعا/ تنفيذ جميع فقرات إتفاق الرياض 1 وبما لايتعارض مع فقرات ونصوص هذا الاتفاق .

ثامنا/ الالتزام بنصوص وأحكام الدستور النافذ والقوانين السارية فيما لم يرد به نص في اتفاق الرياض1 و 2 .

تاسعا/ يشمل المرفق بهذا الاتفاق الالية التنفيذية لاتفاق الرياض1, 2 ويعتبر جزء أصيلا منه كما يعد التوقيع على هذا الاتفاق توقيعا على الالية التنفيذية .