شكرا لمتابعة خبر عن تقرير صحفي : يكشف تفاصيل وأرقام صادمة .. لضحايا فيروس كورونا افي العاصمة صنعاء لوحدها سجلت مئات المصابين وأكثر من 200 وفاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف تقرير صحفي عن تفاصيل جديدة لانتشار فيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيون ، ونشر التقريرأرقام صادمة تؤكد إصابة ووفاة المئات من المواطنين بفيروس كورونا في العاصمة اليمنية صنعاء.

وفي التفاصيل، ذكر التقرير نقلا عن أطباء يعملون في مستشفى الكويت بصنعاء قولهم؛ إن المستشفى يعالج حاليا أكثر من أربعمئة حالة مصابة بالفيروس، ويتم دفن الوفيات بإشراف أحد الأطباء بعد غسلهم بمادة كورلكس للتعقيم.

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وحسب الأطباء، فإن مستشفى زايد في صنعاء يمثل ثاني المستشفيات التي يتم فيها حجر الحالات المشتبه في إصابتها بكورونا، حيث يوجد فيه عشرات الحالات من دون رعاية صحية، بحسب موقع الجزيرة نت.

وحول عدم إفصاح الأهالي عن وفياتهم بكورونا، أكد التقرير أن الحوثيين قاموا بتهديده أفراد من عائلات بعض ممن توفوا بالفيروس بالتخلي عن رعاية مرضاهم أثناء إصابتهم، إضافة إلى تهديدهم بالسجن في حال تحدثوا عن وفاة أقاربهم بالفيروس.

وذكر التقرير، أن الجزيرة حصلت على كشوف لعدد من المصابين الذين تأكدت إصابتهم بأعراض كورونا في المختبر المركزي القريب من مستشفى الكويت، الذي تحوّل إليه الحالات المصابة في العاصمة صنعاء.

وأكد الدكتور محمد الكمالي (اختصاصي جراحة المخ والأعصاب)، أنهم يحرصون في صنعاء على أخذ الاحتياطات في العيادات والمستشفيات بقدر الإمكان، رغم أن أدوات الوقاية والتعقيم تكاد تكون معدومة، والمتوفر منها من نوعيات رديئة وتجارية وغير فعالة.

وكشفت مصادر طبية عن طلب وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الحوثيين من الأطباء الذين يشرفون على الحالات البقاء في المستشفى تحت الحجر الصحي وعدم المغادرة منذ نحو شهر تقريبا.

وطبقا لشهادة الأطباء، فإن أربعة من الفريق الصحي المكلف بمتابعة الحالات المشتبه في إصابتهم بالفيروس توفوا في الأيام الأخيرة، بعد أن عُزلوا في غرف خاصة.

وأكد التقرير أن كورونا قد انتشر في جميع أنحاء اليمن، بعيدا عما تعلنه السلطات الرسمية، مشيرا إلى أ عدد الإصابات التي تم التأكد منها في صنعاء بلغت حتى الآن أكثر من خمسمئة حالة، في حين بلغ عدد الوفيات أكثر مئتين، رغم أن سلطات الحوثيين لا تعترف سوى بتسجيل أربع حالات فقط.