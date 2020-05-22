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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. الانتقالي يوافق التنازل عن " الإدارة الذاتية " مقابل هذا الشرط الذي قوبل فورا بالرفض من الرئيس هادي !

افادت مصادر مقربة من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتيا أنه وافق على ان يتنازل على الادارة الذاتية مقابل شرط واحد و ضعه و هو بقاء وتثبيت رئيس الوزراء معين عبدالملك ليكون رئيسا للوزراء للحكومة الكفاءات الوطنية . ولكن قوبل هذا برفض فوري من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لأن هذا موقف الرئاسة يكون القرار للرئيس وحده دون غيره فيما انتقدت قيادات على التواصل الاجتماعي موقف الانتقالي و الإمارات وتدخلها في الشأن اليمني . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل الجنرال الاحمر و3 مسؤوليين بارزين بينهم الوزير الميسري يصعقون الرئيس هادي وولي العهدي السعودي ويقتحمون عدن بالقوة ويوقفون توقيع اتفاق الرياض عاجل: سلطان العرادة شيخ شجاع لا يخشى الحوثيين ولا يجامل الرئيس هادي ولا ينافق التحالف..لكن تحذير من المانيا قصم ظهره واصاب كل سكان مارب بالرعب والهلع عاجل ..الامارات تباغت الجميع وتقدم للرئيس هادي عرض مغري تسيل له اللعاب مقابل تنفيذ طلب واحد..شاهد الرد الصاعق للرئيس هادي على العرض الاماراتي عاجل:طارق عفاش يباغت الجميع ويصعق الامارات والانتقالي ويسحب القناصة من القتال في ابين ويعلن ولائه المطلق للرئيس هادي..لن تصدق سبب انقلاب طارق عفاش Advertisements عاجل:ليست الشرعية ولا السعودية ولا قبائل ابين او شبوة..الانتقالي يتلقى ضربة قاضية جعلت الامارات تدرك ان سيطرتها على الجنوب من سايع المستحيلات (فيديو صادم ) عاجل: الشيخ سلطان العرادة يباغت الجميع ويقهر عبد الملك الحوثي بعمل فشلت فيه الامارات والسعودية والانتقالي..شاهد بالصورة ماذا فعل العرادة ( صورة ) عاجل وخطير جدا:طارق عفاش يباغت الجميع ويقلب الطاولة على راس الزبيدي ويثير جنونه..شاهد بالصورة ماذا فعل عفاش واربك حسابات قيادات الانتقالي ( صورة ) عاجل..قوات الانتقالي تدق ساعة الصفر وتحقق نصر كاسح..وولي العهد السعودي يقلب الطاولة على رأس الرئيس هادي بموقف صادم بعد فشل عملية إقتحام مدينة عدن عاجل:ليس الجبواني ولا الميسري..الزبيدي يشترط اقالة هذا الوزير قبل توقيع اتفاقية الرياض والرئيس هادي يباغت الجميع ويوافق على الفور..لن تصدق من هو( صورة صادمة ) عاجل:الزبيدي يحقق نصر كاسح وييطيح بـــ11 وزير ابرزهم الميسري والجبواني والمقدشي، ويتولى منصب رفيع بكامل الصلاحيات يجعله اقوى من الرئيس هادي و قال مستشار رئيس الجمهورية عبدالعزيز جباري عبر حسابه على تويتر: ‏اذا صحت الاخبار المسربه بخصوص ما يسمى بملحق لإتفاق الرياض وفرض وتسمية رئيس حكومه جديدة بإرادة غير يمنيه . فخيرا للرئيس ونائبه وللشعب اليمني الإنسحاب من المشهد السياسي بدلا من البقاء المذل . وعلى القوى السياسية تحمل المسئولية التاريخية أمام الشعب اليمني ..

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