هادي: اتفاق الرياض مخرج حقيقي للأزمة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 22 مايو 2020

الخليج 365 - متابعات

قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إن اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي الجنوبي، لا يزال حتى اللحظة خيارا متاحا وممكنا ومخرجا حقيقيا.

وأضاف هادي في خطاب بمناسبة العيد الثلاثين لقيام الجمهورية اليمنية: ”لا نزال ندعو إلى الرشد ونجنح للسلام وحقن الدماء ونؤكد على أن اتفاق الرياض لا يزال حتى اللحظة خيارا متاحا وممكنا ومخرجا حقيقيا لهذه الأحداث“.

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ودعا المجلس الانتقالي الجنوبي إلى التراجع عن الإجراءات التي أعلنها، متهما المجلس بـ“بممارسات عملية رافضة للاتفاق ومحاولات متكررة للسطو على الدولة ومؤسساتها وإعاقتها عن القيام بمهامها ومنع تنفيذ اتفاق الرياض وصولا إلى ما سمي بإعلان الإدارة الذاتية والبدء بمهاجمة الجيش الوطني في أكثر من محافظة“.

ويأتي خطاب هادي بعد يومين من وصول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي إلى الرياض، تلبية لدعوة رسمية من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وشدد الزبيدي بعد وصوله إلى الرياض على التزام المجلس الانتقالي بالشراكة مع التحالف العربي بقيادة السعودية، والتأكيد على أن تكون ”النتائج المرجوة من الزيارة مثمرة فيما يتعلق بمعالجة الملفين الإنساني والسياسي“.