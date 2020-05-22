جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – سقطرى كشفت مصادر محلية في جزيرة سقطرى عن قيام ابناء المحافظة بإعتراض موكب سعودي في جزيرة أرخبيل سقطرى. وقالت المصادر إن موكب قائد في قوات الواجب السعودية تعرض لإطلاق نار من قبل ابناء المحافظة وذلك احتجاجاً على احتلال جزيرة أرخبيل سقطرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر موكب سعودي يتعرض لإطلاق النار في سقطرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شهارة نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.