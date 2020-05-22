شكرا لمتابعة خبر عن توتر أمني خطير في الموقتة العاصمة عدن .. بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد مليشيا المجلس الانتقالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد العاصمة المؤقتة عدن توتراً أمنياً، بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد مليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، التي لجأت لاستخدام القوة ضد مُلاك المستودعات التجارية الرافضين لممارسات المليشيات.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي دفعت بعشرات الدوريات إلى مدينة كريتر، خشية خروج احتجاجات شعبية غاضبة ضد تردي الخدمات وانهيار المنظومة الصحية.

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وبحسب المصادر، فإن مليشيا الانتقالي بدأت بالتكتم على الوضع الصحي ومنع مصلحة الأحوال المدنية من نشر الحصيلة اليومية لضحايا الحُميات القاتلة، لليوم الثالث على التوالي، بعد أن كانت الأيام الماضية من مايو/ أيار الجاري تسجل معدل وفيات يصل إلى 70 شخصاً باليوم الواحد.

وكانت وزارة الداخلية اليمنية، حذرت الخميس، من استهداف ميليشيا ما يسمى بالمجلس الانتقالي للمتظاهرين العزل بمحافظة عدن.

وشهدت شوارع مدينة كريتر بعدن مساء الخميس، مظاهرة غاضبة تنديداً بتردي الأوضاع الخدمية ورافضة للانتقالي المدعوم إماراتياً، قبل أن تستخدم ميليشيا الانتقالي النار لفضها ما أدى لمقتل متظاهر وإصابة ثلاثة آخرين.

وتوعدت وزارة الداخلية في بيان لها، بملاحقة المتورطين وتقديمهم للعدالة.. مؤكدة أن مثل هذه الجرائم بحق المدنيين لن تسقط بالتقادم.

وأعربت الوزارة عن بالغ أسفها لما وصلت إليه الأوضاع الأمنية والخدمية جراء تمرد ميليشيا الانتقالي وسيطرتها على المدن ومؤسسات الدولة وإسقاط العاصمة المؤقتة عدن في صورة مشابهة لانقلاب ميليشيا الحوثي بصنعاء على السلطة الشرعية.

بدوره، دعا وزير الإعلام بالحكومة الشرعية، معمر الارياني، إلى تجنيب العاصمة المؤقتة عدن ويلات الفوضى والانفلات وتثبيت الأمن والاستقرار وإطلاق عجلة التنمية والازدهار الذي تستحقه المدينة.

‏وقال الإرياني، إن عدن المنكوبة لا تستحق هذا الوضع المتردي الذي يدفع ثمنه أبناء هذه المدينة الجميلة والصابرة والذي يُدمي قلب كل من عرفها وعاش فيها وعاشر أهلها الطيبين، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.

وأشار إلى أن عدن ترزح تحت ما سماه بـالعقاب الجماعي والسياسات الانتقامية والتصرفات العشوائية، اتهم الوزير اليمني المجلس الانتقالي بوضع عراقيل وقفت حجر عثرة أمام نهضة المدينة وتحسين المستوى المعيشي وتوفير فرص الحياة الكريمة لأبنائها.

ولفت إلى أن عدن ; ظلت طيلة أكثر من 4 أعوام مدينة واعدة كمركز إداري ومالي للحكومة وأنشطة المنظمات الدولية والإنسانية والبعثات الدبلوماسية ووجهة لرؤوس الأموال والبيوت التجارية التي تضررت بفعل الممارسات الحوثية، مشيراً إلى أن رؤوس الأموال اضطرت للهجرة خارج البلاد بدل الانتقال لعدن بسبب اصطناع الأزمات والأوضاع السياسية والأمنية.