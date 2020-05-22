شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عارضة ازياء لبنانية فاتنة الجمال تصدم الجميع وتنشر فيديو فاضح لزوجها وهو يبوس "الواوا".. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثارت عارضة الأزياء اللبنانية المقيمة في الكويت، الدانة مودل ضجة عبر السوشيال ميديا، بعد نشرها صوراً جريئة تجمعها بزوجها الكويتي.

وتظهر دانة في الصور بفستان يكشف تفاصيل جسدها، بينما يقوم زوجها بتقبيل بطنها، بطريقة جريئة جعلت الجمهور يُهاجمهما، معتبرين أن هذه الصور شخصية ولا يجب أن تخرج إلى العلن

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وعلق مغرد باسم ابراهيم: “لطيفه بين زوجين في حياتهم الخاصة .. بس ضد النشر بطريقة ذي”.

ورأى آخر أن مودل دانة وزوجها يُقلدان الأجانب، وكتب: “لازم تقليد الأجانب يامرضى ياجهلة ياكريهين”.

وسخرت أخرى مُتسائلة: “زوجها شقاعد يسوي؟”، فتُجيبها أخرى: “يبوس الواوا”، لتسخر مرة أخرى: “يبوس ولا يشفط ذا”.

واعتبرت أسماء أن الصورة تحمل إيحاءات غير لائقة، وعلقت: “يعني ايش؟ممتن لنفسه ولمجهوداته”.

ورأت هالة العنبر أن رومانسيتهما مُصطنعة وكتبت : “وايش نسويلك إذا بيبوس بطنك يبوسها بغرفة النوم، تويتر ماله دخل بهالرومانسية المصطنعة”.

وظهر زوج عارضة الأزياء اللبنانية الدانة مودل، المقيمة في الكويت، على الهواء للمرة الأولى، في أحد البرامج، قائلاً إنه لا يفارق زوجته في أي مكان تذهب إليه بسبب غيرته عليها.

بينما ذكرت الدانة مودل أن زوجها يرفض دخولها مجال التمثيل بسبب غيرته الشديدة عليها، فضلاً عن أنها لا ترغب في خوض هذه التجربة في الوقت الحالي، مضيفة أنها تتطلع للعمل كمقدمة برامج حوارية أو جادة.

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