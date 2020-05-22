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صنعاء - ياسمين الخيامي - الشيخ يحي أبوالرجال يدين الكذب الفج ..ويكشف سبب الوفاة الحقيقي لوالده ..!!

نفى الشيخ يحيى محمد ابو الرجال نجل البرلماني المخضرم ورجل الاعمال البارز/ محمد يحيي أبوالرجال _ رحمه الله ماتناقلته مواقع اخبارية تابعة لضعاف النفوس _ عن وفاة والده بفيروس كورونا _ مؤكدا ان والده توفي بأزمة قلبية كونه كان يعاني من مرض عضال بالقلب ،،

وفي بيان صادر عن اسرة أبوالرجال عنهم الشيخ يحيى محمد أبوالرجال نشرة موقع "اليمن الحر" الاخباري وصف ما تناقلته المواقع الاخبارية وفي مقدمتها مارب برس والمصدر اونلاين بأنه كذب فج وتدليس محض وتوظيف سياسي رخيص لمصائب الناس ونوائبهم ،،

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ولفت البيان الى ان تلك الرواية التي نشرتها مواقع الافك عن اصابة فقيدهم الراحل بفيروس كورونا _ هي رواية كاذبة لا اساس لها من الصحة وانها انباء كاذبة لا تمت للحقيقة بصلة وتكشف عن اخلاق من صنعوها وروجها ونشروها كذبا وزوزرا وبهتانا في خواتيم الشهر الكريم متسالا اي دين واي ضمير واي مهنية لاصحاب هذه المواقع ،،

وختم البيان بالتأكيد على ان هدف هذه المواقع من اكاذيبها تلك خلق البلبلة في المجتمع واقلاق السكينة العامة وارهاب الناس كماهو دأبها ودأب القائمين عليها ،،،