شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: سلطان العرادة شيخ شجاع لا يخشى الحوثيين ولا يجامل الرئيس هادي ولا ينافق التحالف..لكن تحذير من المانيا قصم ظهره واصاب كل سكان مارب بالرعب والهلع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: سلطان العرادة شيخ شجاع لا يخشى الحوثيين ولا يجامل الرئيس هادي ولا ينافق التحالف..لكن تحذير من المانيا قصم ظهره واصاب كل سكان مارب بالرعب والهلع

2020/05/22 الساعة 01:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: سلطان العرادة شيخ شجاع لا يخشى الحوثيين ولا يجامل الرئيس هادي ولا ينافق التحالف..لكن تحذير من المانيا قصم ظهره واصاب كل سكان مارب بالرعب والهلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.