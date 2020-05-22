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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء
جددت قبائل اليمن تأكيد دعمها للقضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وكل قضايا وشعوب وقبائل الأمة الإسلامية الحرة المقاومة.
وأكدت قبائل اليمن في بيان صادر عن مجلس التلاحم الشعبي القبلي، رفضها واستنكارها لكل مؤامرات ومشاريع العدو الصهيوني الأمريكي التطبيعية سواء صفقة العار والهوان وما سبقها.
وبارك البيان الأسس والبرامج والخطوات العملية التي أعلنها قادة محور المقاومة خلال مؤتمرهم يوم الأربعاء، كخارطة طريق مهمة للمضي قدما نحو صون القضية المركزية والمحورية للأمة الإسلامية المتمثلة بتحرير المقدسات والأراضي الفلسطينية.
وأشار البيان إلى أن يوم القدس العالمي مناسبة مهمة لتعزيز عوامل الأخوة والتلاحم والوحدة بين أبناء الأمة، داعياً إلى جعل هذا اليوم محطة تاريخية تنويرية للتعبئة والنفير القبلي الشعبي العام نحو تحرير كافة الأراضي والمقدسات.
كانت هذه تفاصيل خبر قبائل اليمن تأكد دعمها للقضية الفلسطينية #احرار_ضد_التطبیع #PalestineWillBeFree #يوم_القدس_العالمي #القدس_درب_الشهداء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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