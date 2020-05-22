مركز انصار الله الاعلامي يدعو الى المشاركة في حملة تغريدات بمناسبة #يوم_القدس_العالمي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

على طريق القدس في حربنا العسكرية والثقافية والحضارية والإعلامية.. ينظم المركز الإعلامي لأنصار الله، اليوم الجمعة، حملة تغريدات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي يشارك فيها كل أحرار الأمة الإسلامية لإحياء مناسبة يوم القدس العالمي.

وقد دعا المركز أحرار اليمن وكل المجاهدين الأوفياء في جميع بقاع العالم الى التفاعل مع فلسطين ومقاومتها الاسلامية من خلال المشاركة في الحملة التي انطلقت مساء الخميس وتستمر حتى يوم غد الخميس وذلك على هاشتاق: #القدس_درب_الشهداء

كما دعا الى المشاركة عبر رابط التغريدات الذي سيطلق اليوم الجمعة في تمام الساعة 11:00 مساءً على موقع التويتر.