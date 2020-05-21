شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع مساعدات اغاثية لإصلاحية عتق ومستشفى الصعيد بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزعت جمعية التكافل، مساعدات غذائية وإيوائية وأدوية متنوعة، لنزلاء إصلاحية سجن عتق المركزي، ومستشفى الصعيد بمحافظة شبوة، وفقا لوكالة سبا الشرعية



واشاد وكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، بهذه المبادرة الإنسانية، مشددا على ضرورة مساهمة كافة مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مثل هذه الأنشطة والأعمال الخيرية تجاه الفئات المحتاجة بالمحافظة.

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