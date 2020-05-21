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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدشين المرحلة الاولى من تشغيل محطة مأرب الغازية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
دشن محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة اليوم ومعه نائب وزير الكهرباء المهندس عبدالله هاجر، تشغيل المرحلة الأولى من المحطة الغازية لإنارة المحافظة بقدرة 55 ميجاوات، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأعلن عن مرحلة توسيعية للمحطة بقدرة 120 ميجاوات إضافية، وذلك بالتزامن مع احتفالات الشعب اليمني بالعيد الوطني الـ30 لقيام الجمهورية اليمنية 22 مايو.
وأوضح المختصون في المحطة أن دخولها الخدمة سيتم بالتدريج ابتداء بـ 40 ميجاوات، وسيتم تغطية مديرية الوادي وأرياف مديرية مأرب، ومديريات مدغل ورغوان ومجزر، وسيتم إدخال 15 ميجاوات المتبقية لتغطية الدماشقة والمناطق المجاورة لها خلال الأسابيع القليلة القادمة.
ووجه المحافظ إدارة الكهرباء بسرعة إنجاز الربط للمديريات الجنوبية بمشروع الطاقة، وأهاب بالمواطنين استشعار أهمية هذا المشروع والمساعدة في الحفاظ عليه من خلال ترشيد استهلاك الطاقة، والتعاون مع إدارة الكهرباء.
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