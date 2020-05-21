وصول معدات طبية جديدة وباعوم يشدد على الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، استلام 100 سرير عناية مركزة مقدمة من منظمة الصحة العالمية وسيتم توزيعها على المحافظات لمواجهة جائحة كورونا.



وأوضح في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان البرنامج الوطني للإمداد الدوائي بحضرموت استلم أيضا الدفعة الثانية من المساعدات الصحية الخاصة بمكافحة كورنا والمقدمة من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية، وخمس شاحنات تحمل مساعدات صحية خاصة بمكافحة الوباء من الهلال الأحمر الإماراتي تم تسليمها لبرنامج الإمداد الدوائي في العاصمة المؤقتة عدن، وسيتم توزيع كافة الدعم على جميع المحافظات.

ودعا الدكتور باعوم، المواطنين الى عدم التجمع والالتزام بالاجراءات الاحترازية، واخذ كافة الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بالفيروس.

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وطالب وزير الصحة، السلطات المحلية في المحافظات تشديد الرقابة على تنفيذ الإجراءات الإحترازية ومدى تنفيذها، وتوعية المواطنين في المحافظات بعدم التجمعات والخروج لصلاة العيد وقضاء اجازة العيد في الحدائق والمنتزهات.

وحذر من انتقال المواطنين من المدن إلى الأرياف والذي سيتسبب في مزيد من انتشار الوباء، مالم تقم السلطات المحلية بإتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح وزير الصحة أن الحكومة تبذل كافة الجهود وتسخر كل الإمكانات لمجابهة وباء كورونا، وتنسق مع المانحين الدوليين والشركاء من المنظمات الأممية والإقليمية لتقديم الدعم ومساندة الجهود الحكومية في هذا المجال.

وأشاد بجهود المانحين لمساندة الحكومة في مكافحة الاوبئة ودعم القطاع الصحي في اليمن، داعياَ إلى تقديم مزيد من الدعم.