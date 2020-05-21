أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 21 مايو/أيار 2020 وهي كالتالي:

بالوثيقة.. "صناعة وتجارة مأرب" تحذر من مياه معدنية ملوثة الخميس 21 مايو 2020 https://www.elyamnelaraby.com/480968/ هادي يتلقى برقية تهنئة من ترامب بمناسبة العيد الوطني الـ 30 https://www.elyamnelaraby.com/480973/ هادي يتلقى برقية تهنئة من ترامب بمناسبة العيد الوطني الـ 30 https://www.elyamnelaraby.com/480973/ افتتاح أقسام صحية وغرفة عزل بمستشفى حورة بوادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/480974/ Advertisements حملة اعتقالات حوثية تطال المزارعين بسبب محاصيل "الزكاة" https://www.elyamnelaraby.com/480976/ https://www.elyamnelaraby.com/480977/ هادي يتلقى برقية تهنئة من الملك سلمان بمناسبة العيد الوطني الـ 30 https://www.elyamnelaraby.com/480984/ الهلال الاحمر اليمني بحضرموت يدشن حملة توعوية للوقاية من انتشار كورونا https://www.elyamnelaraby.com/480988/ الرئيس هادي يعزي في وفاة الدكتور صالح الطعسلي https://www.elyamnelaraby.com/480992/ وزير الخارجية : اليمن يواجه واحدة من اصعب المراحل في تاريخه https://www.elyamnelaraby.com/480993/ تسجيل 13 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفايروس كورونا بينها 3 وفيات https://www.elyamnelaraby.com/480998/

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