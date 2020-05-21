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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020 الخليج 365 - عدن أكدت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تسجيل (13) حالة مؤكدة جديدة مصابة بفايروس كورونا بينها (3) وفيات .

وفيما يلي تفاصيل الحالات : Advertisements - حالة إصابة في ‎#عدن. - (6) في ‎حضرموت بينها (2) وفيات. - (5) في شبوة بينها حالة وفاة. - حالة إصابة في ‎تعز. بهذا يرتفع عدد الحالات المؤكدة التراكمية منذ 10 أبريل حتى اليوم إلى (193) حالة، بينها (33) حالة وفاة و(5) حالات تعافي.

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