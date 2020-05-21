جهاز الأمن والمخابرات يدشن العمل بمركز الشكاوى والبلاغات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



دشن جهاز الأمن والمخابرات اليوم العمل بمركز الشكاوى والبلاغات، تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط بتفعيل مبدأ سيادة القانون والثواب والعقاب. ويأتي تدشين جهاز الأمن والمخابرات للعمل بمركز الشكاوى والبلاغات، تزامنا مع الانجازات النوعية التي يقدمها الجهاز والمساهمة في تحسين مستوى أداء منتسبيه. ودعا جهاز الأمن والمخابرات الموطنين إلى تقديم أي بلاغات أو شكاوى تخص الجهاز على الرقم المجاني 179 وعلى مدار الساعة.

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