شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على أول ضحايا الانتفاضة الغاضبة ضد المجلس الانتقالي في العاصمة الموقتة عدن .. مسيرات ورصاص والجماهير تهتف برع برع يا سرق وكريتر تنتفض (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سقط قتيل وعدد من الجرحى ، يوم الخميس ، برصاص مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات، حيث اعتدت على متظاهرين غاضبين. وخرجت عصر الخميس جموع غاضبة في مدينة كريتر تهتف ضد الانتقالي (برع برع ياسرق) وتطالب بعودة الدولة. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) Advertisements هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وجابت مسيرات ابناء عدن شوارع كريتر وهتفت ضد الانتقالي (الانتقالي باطلب ،بالروح بالدم نفديك يا عدن). وقال مصدر محلي لمأرب برس ان مليشيات الانتقالي اعتدت على متظاهرين عزل اثناء محاولة تفريق تظاهرة سلمية رافضة للمجلس الانتقالي وتطالب بعود مؤسسات الدولة في عدن. واكد المصدر سقوط قتيل برصاص مليشيات الانتقالي اثناء قمعها لاحتجاجات سلمية في كريتر.

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