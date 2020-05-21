شكرا لمتابعة خبر عن مصدر عسكري : يزف بشرى انتصارات من الجوف .. والمناطق تتساقط من يد الحوثيون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حققت قوات الجيش اليمني ، الخميس الموافق 21 مايو 2020م ، انتصارات جديدة في جبهة الحزم عاصمة محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

وذكر مصدر عسكري مطلع ان معارك عنيفة اندلعت صباح الخميس بين الجيش الوطني من جهة وجماعة الحوثي من جهة اخرى شرقي مديرية الحزم محافظة الجوف.

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المصدر اكد في تصريح لمأرب برس تطهير مواقع ومناطق «الخسف و البرش و بئر وآل مروان ولقشع ومنصور» من قبضة جماعة الحوثي، وتواصل التقدم باتجاه مدينة الحزم من جهة الشرق.

وأضاف المصدر ان الجيش الوطني تمكن من تدمير مدرعة وطقمين عسكرين ، ومصرع اكثر من عشرة أفراد جثثهم لازالت مرمية على الأرض ، وأسر اكثر من عشرين من افراد جماعة الحوثي ، والتي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأفراد.

يذكر ان اكثر من خمسة عشرة من عناصر الحوثي لقوا مصرعهم ليلة امس (الاربعاء) في عدة غارات شنتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات لمليشيا الحوثي في منطقة بئر المرازيق المتاخمة لمنطقة اللبنات.