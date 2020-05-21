شكرا لمتابعة خبر عن عاجل:ليست الشرعية ولا السعودية ولا قبائل ابين او شبوة..الانتقالي يتلقى ضربة قاضية جعلت الامارات تدرك ان سيطرتها على الجنوب من سايع المستحيلات (فيديو صادم ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:ليست الشرعية ولا السعودية ولا قبائل ابين او شبوة..الانتقالي يتلقى ضربة قاضية جعلت الامارات تدرك ان سيطرتها على الجنوب من سايع المستحيلات (فيديو صادم )

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