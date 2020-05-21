شكرا لقرائتكم خبر عن البحرية الروسية تتسلم غواصة استراتيجية صاروخية قريبا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة السلاح في روسيا أن الأسطول البحري في الجيش الروسي سيتسلم قريبا غواصة استراتيجية صاروخية مطورة.

وتبعا للمصادر فإن سلاح البحرية في البلاد من المفترض أن يتسلم في الـ 25 من مايو الجاري غواصة "الأمير فلاديمير"، أول غواصة صاروخية استراتيجية تم تعديلها في إطار المشروع الحكومي Borey-A.

وكان موقع "تاس" الروسي قد ذكر في وقت سابق أن توقيع عقود استلام الغواصة المذكورة بين الجيش الروسي ومصنع "سيفماش" من المفترض أن يجري في مايو الجاري، وسيتم تدشين الغواصة ورفع علم البحرية الروسية عليها في احتفال رسمي منتصف شهر يونيو هذا العام.

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ومن جانبها أشارت مصادر في وزارة الدفاع الروسية منذ مدة إلى أن الغواصة كانت قد غادرت منطقة سفيرودفينسك في 12 مايو الجاري متجهة إلى البحر الأبيض، لتخضع لبعض الاختبارات قبل تسليمها لسلاح البحرية في البلاد.

وبدأ مصنع "سيفماش" الروسي العمل على تطوير هذه الغواصة في إطار المشروع الحكومي Borey-A منذ العام 2012، وتشمل خطة المشروع إنتاج 4 غواصات أخرى هي: "الأمير أوليغ"، "سوفوروف"، و"ألكسندر الثالث"، و"الأمير بوجارسكي"، جميعها صممت لتكون غواصات استراتيجية تعمل بالطاقة النووية، ومزودة بـ 16 منصة لإطلاق صواريخ "بولافا" الباليستية العاملة بالوقود الصلب.

المصدر: سلاح روسيا