شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي في وفاة الدكتور صالح الطعسلي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى وائل صالح الطعسلي وكافة افراد اسرته وآل الطعسلي جميعاً، عزاه فيها بوفاة والده الدكتور صالح الطعسلي، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وأشار الرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية واسهاماته الطبية وخدمة مجتمعه. وعبر رئيس الجمهورية عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

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