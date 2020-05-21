شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال الاحمر اليمني بحضرموت يدشن حملة توعوية للوقاية من انتشار كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 دشنت جمعية الهلال الاحمر اليمني فرع حضرموت الحملة التوعوية للوقاية من انتشار جائحة فايروس كورونا، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.

Advertisements وتتضمن الحملة على مدى يومين بث الفرق التطوعية للجمعية فلاشات صوتية توعوية بمكبرات الصوت عبر سيارة الإسعاف ولصق ملصقات توعوية في الأماكن العامة والأسواق وداخل الحارات والقرى بمديرية سيئون للوقاية من كورونا. واوضح رئيس فرع الجمعية بحضرموت الدكتور مرتضى ابراهيم ،بان الحملة تأتي امتداداً لجهود الجمعية الانسانية والاستجابة للحالة الطارئة لمواجهة فايروس كورونا المستجد بعد اكتشاف حالات مصابة بمديرية سيئون..مشيرا الى ان الحملة تأتي بالتزامن مع الحملات التي تنفذها فروع الهلال الاحمر اليمني في محافظات الجمهورية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الاحمر اليمني بحضرموت يدشن حملة توعوية للوقاية من انتشار كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.