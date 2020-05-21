- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خفر سواحل حضرموت يحبط كمية كبيرة من المواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020
الخليج 365 - المكـلا
تمكن أفراد نقطة عسد الفاي التابعة لقوات خفر السواحل بمحافظة حضرموت، الثلاثاء، من ضبط سيارة على متنها كميات كبيرة من المواد المخدرة.
وذكرت مصادر، أن " الأجهزة الأمنية ضبطت يوم الثلاثاء، سيارة نوع "كراون" على متنها تسعة أشخاص، وبحوزتهم كمية من مادة الحشيش المخدر"، مضيفة أن المهربين قدموا من محافظة المهرة.
وتعد هذه الكمية المضبوطة البالغة نحو ثلاثة كيلو جراما الأكبر على الإطلاق، منذ تولي "عسد الفاي" مسؤولية تأمين المدخل الشرقي لحضرموت.
وسلّمت قيادة قوات خفر السواحل المهربين والمضبوطات إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، لاستكمال الاجراءات القانونية الرادعة.
كانت هذه تفاصيل خبر خفر سواحل حضرموت يحبط كمية كبيرة من المواد المخدرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.