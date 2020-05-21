شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح أقسام صحية وغرفة عزل بمستشفى حورة بوادي حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - افتتح وكيل محافظة حضرموت المهندس هشام السعيدي، اليوم، بمستشفى حورة بمديرية وادي العين، عدد من الأقسام الجديدة وغرف العزل الاحترازية.



وأكد السعيدي، على أهمية بذل الكادر الصحي أقصى الجهود في هذه الظروف الاستثنائية التي يتطلب الجميع العمل كفريق واحد لخدمة أهله ومجتمعة.. مشيرا إلى أهمية تكثيف الجانب التوعوي بين أوساط المجتمع حول وباء فيروس كورونا من خلال إتباع الارشادات الصحية الاحترازية والوقائية من هذا الوباء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر افتتاح أقسام صحية وغرفة عزل بمستشفى حورة بوادي حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.