شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يتلقى برقية تهنئة من ترامب بمناسبة العيد الوطني الـ 30 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 21 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 تلقى الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية تهنئة من نظيره الأميركي دونالد ترمب، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني الـ 30 للجمهورية اليمنية (22 مايو)، وفقا لوكالة سبا الشرعية.

Advertisements جاء فيها: نيابة عن شعب الولايات المتحدة الأميركية أتقدم اليكم وعبركم الى الشعب اليمني، بالتهاني بمناسبة احتفالكم بالعيد الثلاثين ليوم الوحدة الوطني 22 مايو. وتقدر الولايات المتحدة الشراكة القائمة بين حكومتينا، كما نقدر جهودكم لتحقيق السلام، وبالعمل معا، فأننا نتطلع الى تحقيق حل عادل ودائم باليمن، واننا نقف معكم في السعي للحفاظ على وحدة الجمهورية اليمنية وسيادتها وسلامة أراضيها.

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